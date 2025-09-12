Une Touche d’Optimisme à Mèze le 12/09 Place des Micocouliers, 34140 Mèze Mèze

Découvrez la programmation culturelle 2025-2026 de la Ville de Mèze lors de cet événement d’ouverture de saison à 18h.Concert « Une Touche d’Optimisme » à 20h sur la place des Micocouliers .

Le concert d’ «Une Touche d’Optimisme» est avant tout un voyage.

Un voyage à travers les rythmes et les émotions, à travers des textes à fleur de peau, à travers les générations.

Mâtiné d’influences diverses : Une Touche d’Optimisme nous permet de savourer des textes tantôt tristes, tantôt engagés, mais qui vont toujours droit au coeur, sur des musiques entraînantes et émouvantes, qui nous font voyager dans un univers particulier, parfois sombre, mais dans lequel brille toujours

«Une Touche d’Optimisme».

Le groupe a partagé la scène avec entre autres : Florent Pagny, Christophe Maé, La Rue Kétanou, Sinsemilia, Têtes Raides, Debout sur le Zinc, Les Fatals Picards, Oldelaf, Groundation… Ces 6 garçons, rejoints depuis peu par Emmanuelle au chant et à la danse, vous embarquent dans un tourbillon d’émotions, où des morceaux festifs côtoient des textes pleins d’humanité.

Ils proposent un spectacle intergénérationnel, dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Une vraie bouffée d’Optimisme le 12/09 à Mèze, 20h Place des Micocouliers !

