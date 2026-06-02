Une Touche d’Optimisme à Montaigu-Vendée pour la Fête de la Musique place de l’hôtel de Ville Montaigu-Vendée Vendée Montaigu Dimanche 21 juin, 22h30

Dans le cadre de leur tournée « Libre et Vivant », le groupe aura le plaisir de se produire à la Fête de la musique de Montaigu-Vendée pour y présenter une partie de son dernier album « La Vie d’Artiste »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-21T22:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-21T23:59:00.000+02:00

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place de l’hôtel de Ville Montaigu-Vendée Vendée Place de l’Hôtel de ville Montaigu



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