Une Touche d’Optimisme à Poinçonnet (36) L’Asphodèle Le Poinçonnet Vendredi 12 juin, 20h30 Gratuit

Ouverture de La Saison Culturelle 2026/2027 20h30

Une Touche d’Optimisme à Poinçonnet pour l’ouverture de la saison culturelle 2026/2027.

Dans le cadre de leur tournée « Libre et Vivant », le groupe aura le plaisir de se produire à l’Asphodèle pour y présenter une partie de son dernier album « La Vie d’Artiste ».

Le concert d’ « Une Touche d’Optimisme » est avant tout un voyage.

Un voyage à travers les rythmes et les émotions, à travers des textes à fleur de peau, à travers les générations.

Mâtiné d’influences diverses : Une Touche d’Optimisme nous permet de savourer des textes tantôt tristes, tantôt engagés, mais qui vont toujours droit au cœur, sur des musiques entraînantes et émouvantes, qui nous font voyager dans un univers particulier, parfois sombre, mais dans lequel brille toujours

« Une Touche d’Optimisme ».

Un Concert à ne pas manquer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-12T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-12T22:00:00.000+02:00

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L’Asphodèle 21 rue du 30 Août 36330 Le Poinçonnet Le Poinçonnet 36330 Indre



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