Une Touche d’Optimisme à Tiercé pour le Printemps Musical le 13/03 Cinéma Pax de Tiercé Tiercé Vendredi 13 mars, 20h00 14,16 euros, Tarif réduit 9 euros

Ouverture du 19ème Printemps musical avec le groupe Une Touche d’Optimisme !

Le concert d’ «Une Touche d’Optimisme» est avant tout un voyage.

Un voyage à travers les rythmes et les émotions, à travers des textes à fleur de peau, à travers les générations.

Mâtiné d’influences diverses : Une Touche d’Optimisme nous permet de savourer des textes tantôt tristes, tantôt engagés, mais qui vont toujours droit au coeur, sur des musiques entraînantes et émouvantes, qui nous font voyager dans un univers particulier, parfois sombre, mais dans lequel brille toujours

«Une Touche d’Optimisme».

Le groupe a partagé la scène avec entre autres : Florent Pagny, Christophe Maé, La Rue Kétanou, Sinsemilia, Têtes Raides, Debout sur le Zinc, Les Fatals Picards, Oldelaf, Groundation… Ces 6 garçons, rejoints depuis peu par Emmanuelle au chant et à la danse, vous embarquent dans un tourbillon d’émotions, où des morceaux festifs côtoient des textes pleins d’humanité.

Ils proposent un spectacle intergénérationnel, dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Une vraie bouffée d’Optimisme le 12/09 à Mèze, 20h Place des Micocouliers !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-13T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-13T22:30:00.000+01:00

Cinéma Pax de Tiercé Cinéma Pax 14 rue du Bourg Joly 49125 TIERCE FRANCE Tiercé 49125 Maine-et-Loire



