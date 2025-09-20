Une Touche d’Optimisme au Siwa Bleury à Poilly-sur-Tholon (89) le 20/09 Siwa Bleury Poilly-sur-Tholon

Une Touche d’Optimisme au Siwa Bleury à Poilly-sur-Tholon (89) le 20/09 Siwa Bleury Poilly-sur-Tholon Samedi 20 septembre, 21h00 non communiqué

Groupe de chanson française festive et engagée, Une Touche d’Optimisme propose un savant mélange de textes humanistes, de mélodies entrelacées et d’énergie communicative. Concert à ne pas Manquer !

« Le SIWA c’est l’endroit parfait pour se détendre, manger, boire et profiter de spectacles multiples et captivants. Nous l’avons pensé pour que chacun d’entre vous puisse s’y sentir bien. Que vous soyez jeune ou vieux, que vous aimiez la musique, le théâtre, ou simplement passer du temps avec vos amis et votre famille, le Siwa répondra à vos attentes. Nous sommes prêts à vous accueillir avec nos bras grands ouverts, notre sourire chaleureux, et nos grillades savoureuses !

« Groupe de chanson française festive et engagée, Une Touche d’Optimisme propose un savant mélange de textes humanistes, de mélodies entrelacées et d’énergie communicative. Sur scène, leur musique rassemble, touche et fait danser un public fidèle et intergénérationnel.

Avec plusieurs albums à leur actif, des centaines de concerts à travers la France et une solide réputation scénique, le groupe continue de défendre une musique sincère et pleine de vie depuis plus de 20 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T21:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-20T23:00:00.000+02:00

Siwa Bleury 24 Rte de Poilly, 89110 Poilly-sur-Tholon Poilly-sur-Tholon 89110 Yonne