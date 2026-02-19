Une Touche d’Optimisme et Les Négresses Vertes à Rignac le 10/04 20H 52 place André Jarlan 12390 Rignac Rignac Vendredi 10 avril, 20h00 33.80

Groupe de chanson française festive et engagée, Une Touche d’Optimisme propose un savant mélange de textes humanistes, de mélodies entrelacées et d’énergie communicative. Un concert à ne pas manquer !

Le concert d’ «Une Touche d’Optimisme» est avant tout un voyage.

Un voyage à travers les rythmes et les émotions, à travers des textes à fleur de peau, à travers les générations.

Mâtiné d’influences diverses : Une Touche d’Optimisme nous permet de savourer des textes tantôt tristes, tantôt engagés, mais qui vont toujours droit au coeur, sur des musiques entraînantes et émouvantes, qui nous font voyager dans un univers particulier, parfois sombre, mais dans lequel brille toujours

«Une Touche d’Optimisme».

Le groupe a partagé la scène avec entre autres : Florent Pagny, Christophe Maé, La Rue Kétanou, Sinsemilia, Têtes Raides, Debout sur le Zinc, Les Fatals Picards, Oldelaf, Groundation… Ces 6 garçons, rejoints depuis peu par Emmanuelle au chant et à la danse, vous embarquent dans un tourbillon d’émotions, où des morceaux festifs côtoient des textes pleins d’humanité.

Ils proposent un spectacle intergénérationnel, dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Une vraie bouffée d’Optimisme !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-10T22:30:00.000+02:00

1

https://www.seetickets.com/fr/d/event/les-negresses-vertes-une-touche-d-optimisme/espace-andre-jarlan/11023675?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search_Dynamique_Natio&gad_source=1&gad_campaignid=1694494040&gclid=CjwKCAjwyMnNBhBNEiwA-Kcgu0CABkp0a-LAfcPgwnIGKhu8VvCMmdULfdxXNLRbpxAxoD8ojnjevRoCQFQQAvD_BwE

52 place André Jarlan 12390 Rignac 52 place André Jarlan 12390 Rignac Rignac 46500 Lot



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

