Une Touche d’Optimisme + Les Amis de Brassens à Servian Salle la Parenthèse Servian Servian Vendredi 3 avril, 20h30 12.20

Groupe de chanson française festive et engagée, Une Touche d’Optimisme propose un savant mélange de textes humanistes, de mélodies entrelacées et d’énergie communicative. Un concert à ne pas manquer !

Le concert d’ «Une Touche d’Optimisme» est avant tout un voyage.

Un voyage à travers les rythmes et les émotions, à travers des textes à fleur de peau, à travers les générations.

Mâtiné d’influences diverses : Une Touche d’Optimisme nous permet de savourer des textes tantôt tristes, tantôt engagés, mais qui vont toujours droit au coeur, sur des musiques entraînantes et émouvantes, qui nous font voyager dans un univers particulier, parfois sombre, mais dans lequel brille toujours

«Une Touche d’Optimisme».

Le groupe a partagé la scène avec entre autres : Florent Pagny, Christophe Maé, La Rue Kétanou, Sinsemilia, Têtes Raides, Debout sur le Zinc, Les Fatals Picards, Oldelaf, Groundation… Ces 6 garçons, rejoints depuis peu par Emmanuelle au chant et à la danse, vous embarquent dans un tourbillon d’émotions, où des morceaux festifs côtoient des textes pleins d’humanité.

Ils proposent un spectacle intergénérationnel, dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Une vraie bouffée d’Optimisme !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-03T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-03T23:30:00.000+02:00

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/une-touche-d-optimisme-les-amis-de-billet/idmanif/643465/idtier/43209120/

Salle la Parenthèse Servian chemin de la pascale 34290 Servian 34290 Hérault



