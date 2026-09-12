AGENDA · Baud
«Une Touche d’Optimisme» pour les 10 ans des Vrillés Salle du Scaouët Baud
samedi 10 octobre 2026 · Salle du Scaouët · Baud
Informations pratiques
«Une Touche d’Optimisme» pour les 10 ans des Vrillés Salle du Scaouët Baud Samedi 10 octobre, 18h30
Ensemble, le 10 Octobre, Une Touche d’Optimisme est invité à fêter comme il se doit les 10 ans du groupe rock celtique les VRILLÉS lors d’une soirée d’anthologie pleine de surprises !!!
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-10T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-10T23:59:00.000+02:00
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Salle du Scaouët 6905 Rue Émile Le Labourer 56150 Baud Baud
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