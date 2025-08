Une trilogie sensible et engagée sur le Proche-Orient au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris

Une trilogie sensible et engagée sur le Proche-Orient au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris mardi 7 octobre 2025.

Une parole intime, drôle et sans faux-semblants, sur un territoire saturé d’histoire et de douleur. À travers le regard d’une jeune femme, ce spectacle incarne l’approche du Théâtre de la Concorde : faire entendre les voix que l’on n’attend pas, sur les sujets que l’on n’ose pas.

Le projet Une histoire subjective du Proche-Orient mais néanmoins valide… je pense s’articule sur trois chapitres portés par une comédienne et un oudiste. Chaque chapitre est dédié à une ville; Beyrouth, Jérusalem puis Paris en mêlant récit et musique live. À travers l’intime, nous cherchons à dessiner une cartographie sensible du Proche-Orient.

Beyrouth ou bon réveil à vous! débute un jour avant la guerre de 2006 avec Israël. La narratrice à l’aube de ses 20 ans, alors en voyage au pays de son père, doit se rendre à un concert de Fairuz, finalement annulé. C’est l’histoire d’un passage brutal à l’âge adulte, et de la transmission d’une histoire, familiale et politique, entre un père et sa fille.

Jérusalem, premiers pas sur la lune est une traversée de l’autre côté de la frontière. Quelques mois après la guerre, alors étudiante en école de théâtre, la narratrice rencontre et tombe amoureuse d’un israélien. Dans un conflit entre culpabilité et défiance, elle part pour la première fois voir le pays de l’autre côté. Celui-là même qui lui faisait la guerre un an auparavant.

Paris, œil pour œil dent pour dent, la narratrice alors en train d’écrire la suite de cette histoire, se retrouve envahie par le personnage du père qui l’empêche de continuer. Pour pouvoir aller au bout de ce récit, elle va devoir le confronter à sa violence, à la guerre qu’il a infligée à sa propre famille, dans l’intimité de la maison. Dans un dernier voyage, elle creuse aux racines de l’amour et de la violence des hommes, et s’arme du pouvoir des mots pour y mettre un point final.

Dans un ton libre et direct, une forme de stand up tragi-comique, la narratrice nous mène loin et tout près, au Proche-Orient et en banlieue parisienne pour raconter les rapports fondateurs entre l’Occident et l’Orient, entre nous et nos parents, entre ce que nous étions et ce que nous aspirons à devenir.

Texte et interprétation Lauren Houda Hussein

Mise en scène Ido Shaked

Création musicale et musique (live) Hussam Aliwat

Création lumières Léo Garnier

Création sonore Thibaut Champagne

Régie générale (en alternance) Tom Lefort et Clément Dupuy

Production Théâtre Majâz

Coproduction : Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Centre culturel Jean-Houdremont La Courneuve.

La compagnie Théâtre Majâz est soutenue par le Département de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre de sa résidence artistique au Centre culturel Jean Houdremont à la Courneuve. Le Département de la Seine-Saint-Denisa soutenu la création de cette œuvre.

Le Théâtre Majâz est conventionné par la DRAC Ile-de-France

Dates :

REPRÉSENTATION DES DEUX PREMIERS ÉPISODES DE LA TRILOGIE LES MARDI 7 ET MERCREDI 8 OCTOBRE À 19H – 1H45 AVEC ENTRACTE

REPRÉSENTATION DE LA TRILOGIE LES JEUDI 9, VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 OCTOBRE – 2H35 AVEC DEUX ENTRACTES

Du 7 au 11 octobre, le Théâtre de la Concorde accueille une trilogie portée par Lauren Houda Hussein, entre récit intime, musique live et humour tragi-comique. À travers les villes de Beyrouth, Jérusalem et Paris, ce spectacle donne voix à une jeunesse en quête d’héritage, de compréhension et d’émancipation, en mêlant mémoire familiale et histoire collective.

Du mardi 07 octobre 2025 au samedi 11 octobre 2025 :

payant

De 8 à 15 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Date(s) :

Théâtre de la Concorde 1, avenue gabriel 75008 Paris