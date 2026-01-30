Une trompe d’appel médiévale Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Une trompe d’appel médiévale

Place Philibert-de-Chalon Musée des beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Mais à quoi sert-elle ? Découvre cet instrument à vent qui n’est pourtant pas un instrument de musique !

Après un passage dans l’exposition Les châteaux du Jura… trop FORTS ! , réalise une copie de trompe comme celle découverte au château de Pymont.

À partir de 10 ans. Sur réservation. .

Place Philibert-de-Chalon Musée des beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr

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English :

L’événement Une trompe d’appel médiévale Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-03-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)