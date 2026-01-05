Une valse dans les allées (In den Gängen) Théâtre de la Gobinière Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 20:00 – 22:00

Gratuit : non 2 € / 4 € 4 € adulte, 2 € moins de 26 ans ou demandeur d’emploi, 2 séances offertes (titulaire carte jeune d’Orvault) Tout public

Film de Thomas Stuber (2018) 2h05 La vie dans un supermarché allemand, la solidarité ouvrière dans la grisaille et une histoire d’amour. Drôle de mélange, poétique, désenchanté et comique porté par des acteurs exceptionnels. Sandra Hüller, vue dans « Anatomie d’une chute », Palme d’or 2023, et Franz Rogowski (« Ondine » de C Petzold) Preis des Oberbürgermeisters 2018 pour ce film. Tout public à partir de 12 ans Séance co-organisée avec le Comité de jumelage d’Orvault, dans le cadre de la journée franco-allemande. Cette séance « Avant-Scène » sera animée par Alexis Thébaudeau qui nous proposera sa vision critique avant le film.

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr http://www.cinecens.net



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Gobinière et trouvez le meilleur itinéraire

