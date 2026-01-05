Une valse dans les allées (In den Gängen) Théâtre de la Gobinière Orvault
Une valse dans les allées (In den Gängen) Théâtre de la Gobinière Orvault jeudi 22 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 20:00 – 22:00
Gratuit : non 2 € / 4 € 4 € adulte, 2 € moins de 26 ans ou demandeur d’emploi, 2 séances offertes (titulaire carte jeune d’Orvault) Tout public
Film de Thomas Stuber (2018) 2h05 La vie dans un supermarché allemand, la solidarité ouvrière dans la grisaille et une histoire d’amour. Drôle de mélange, poétique, désenchanté et comique porté par des acteurs exceptionnels. Sandra Hüller, vue dans « Anatomie d’une chute », Palme d’or 2023, et Franz Rogowski (« Ondine » de C Petzold) Preis des Oberbürgermeisters 2018 pour ce film. Tout public à partir de 12 ans Séance co-organisée avec le Comité de jumelage d’Orvault, dans le cadre de la journée franco-allemande. Cette séance « Avant-Scène » sera animée par Alexis Thébaudeau qui nous proposera sa vision critique avant le film.
Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700
02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr http://www.cinecens.net
