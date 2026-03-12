Une végétation dans tous ses états aux landes de Jaunouse Billé
dimanche 4 octobre 2026 · Billé
Informations pratiques
Billé
Une végétation dans tous ses états aux landes de Jaunouse
Billé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Dans le cadre du programme des animations nature et patrimoine, venez découvrir la nature des landes de Jaunouse !
Organisé par le département d’Ille et Vilaine et par le REEPF (Réseau d’Éducation à l’Environnement du Pays de Fougères). .
Billé 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 86 50 63 75
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English :
L’événement Une végétation dans tous ses états aux landes de Jaunouse Billé a été mis à jour le 2026-03-12 par OT FOUGERES