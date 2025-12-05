Une vente solidaire de sapins de Noël à Saint-Félix Saint-Félix

Une vente solidaire de sapins de Noël à Saint-Félix

Cette année, l’ALSH vous propose une vente solidaire de sapins afin de récolter de fonds pour les animations des enfants.

Nous vous proposons donc de commander dès à présent votre sapin en précisant la taille et si coupé ou en pot en retour de ce mail ou par sms au 06.32.84.85.75.

Ces sapins viennent d’une petite production locale (donc achat doublement solidaire).

Les commandes sont à passer jusque mardi 2 décembre dernier (dernière) limite pour une vente devant l’école de st Félix vendredi 5 de 16h30 à 18h30 .

école de st Félix Saint-Félix 46100 Lot Occitanie revonsnosvillages@gmail.com

English :

This year, the ALSH is holding a Christmas tree sale to raise funds for children’s activities

