Une vie dans la mêlée- Lusigny sur Ouche Lusigny-sur-Ouche
dimanche 19 juillet 2026 · Lusigny-sur-Ouche
Informations pratiques
Lusigny-sur-Ouche
Une vie dans la mêlée- Lusigny sur Ouche
Grange du château Lusigny-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19 18:15:00
Date(s) :
2026-07-19
Spectacle Ernest Afriyié
Une vie dans la mêlée .
Grange du château Lusigny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 80 34 90 larrierepays@chateaudelusigny.fr
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English : Une vie dans la mêlée- Lusigny sur Ouche
L’événement Une vie dans la mêlée- Lusigny sur Ouche Lusigny-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-07-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)