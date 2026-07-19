Informations pratiques

Lusigny-sur-Ouche

Une vie dans la mêlée- Lusigny sur Ouche

Grange du château Lusigny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19 18:15:00

Date(s) :

2026-07-19

Spectacle Ernest Afriyié

Une vie dans la mêlée .

Grange du château Lusigny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 80 34 90 larrierepays@chateaudelusigny.fr

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English : Une vie dans la mêlée- Lusigny sur Ouche

L’événement Une vie dans la mêlée- Lusigny sur Ouche Lusigny-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-07-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)