UNE VIE DANS LA MÊLÉE Montpellier

UNE VIE DANS LA MÊLÉE

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 14 – 14 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01

Contes, rugby et récit de vie

Un spectacle à la croisée du conte, du jeu, du geste et du récit sur l’importance de la passe, de la transmission, du corps et du cœur.

Ernest évoque en un lancé habile, l’art du plaquage, les contes initiatiques d’une grand-mère ghanéenne, le jeu des déséquilibres, la recherche des bons appuis…

On salue le drop magistral d’une éducatrice solide dans ses convictions ; on applaudit la passe décisive d’une documentaliste envoyant au jeune Ernest les œuvres complètes de La Bruyère et de Césaire ; on ovationne l’essai transformé d’une Tatie, seule face aux poteaux après une remontée de terrain spectaculaire.

Une vie-match de rugby où le jeu collectif et l’imaginaire poétique éclairent, donnent sens à une réalité fort rugueuse. Ernest, conteur rugbyman relate avec un enthousiasme contagieux les multiples rebondissements de son parcours.

Durée 1h20- A partir de 12 ans .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

English :

Tales, rugby and life stories

A show at the crossroads of storytelling, play, gesture and narrative on the importance of passing, transmission, body and heart.

Ernest skilfully throws in the art of tackling, the initiation tales of a Ghanaian grandmother, the game of imbalances, the search for the right support?

