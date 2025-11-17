Une vie de chien,au coeur de la Première Guerre Mondiale Le Blanc

Une vie de chien,au coeur de la Première Guerre Mondiale

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-17 18:00:00

fin : 2025-11-17

Date(s) :

2025-11-17

Conférence sur le thème de la l’Histoire par Luc Rouillon, amateur passionné, présidenty de l’association « les Poilus Berrichons ».

Le chien a toujours eu une place essentielle dans notre vie, mais ce n’est que depuis le début du XX° siècle que ce lien s’est renforcé. Ce lien deviendra plus fort à travers un conflit sans précédent. C’est dans ce contexte que cette conférence abordera la place du chien, au début du XXe siècle dans la vie civile, puis son intégration au sein de l’armée française. Entre une organisation difficile et d’autres pays plus avancés, nous aborderons alors les différents rôles que l’armée française saura lui confier, chien sauveteur, messager, et bien d’autres tâches. 12 .

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

