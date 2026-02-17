Une vie de Cistude

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-07-21

Animation pour les familles à partir de 5 ans. A la fin de cette animation la Cistude n’aura plus de secrets pour vous !Familles

La cistude est un animal emblématique de la Brenne… Mais, savez-vous comment reconnaître le mâle d’une femelle cistude ? Quelle est sa durée de vie moyenne ? Où passe t-elle l’hiver ? Cette animation sera l’occasion d’en apprendre un peu plus sur cette tortue en jouant et en l’observant. En cas de mauvais temps le thème de l’animation portera sur la Brenne en général (faune, flore paysage …). 6 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Activities for families aged 5 and over. At the end of this animation, the Cistude will have no more secrets for you!

