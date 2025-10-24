Une vie de pianiste Rue Henrionnet Vouziers

Une vie de pianiste

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers Ardennes

Tarif : 16 – 16 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Ce spectacle autobiographique et musical raconte le parcours singulier de Paul Staïcu, pianiste d’origine roumaine, formé dans une école rigoureuse sous le régime de Ceausescu, et ayant poursuivi sa carrière en France. Entre musique classique et jazz, il dévoile avec humour, émotion et authenticité les étapes de sa vie de musicien, et mêle récits et performances musicales, interprétant un répertoire varié allant de Mozart, Beethoven, Debussy et Chopin à Elton John, Led Zeppelin ou Boney M.Avec une énergie communicative, l’artiste propose un véritable voyage au cœur de la musique, entre émotions, technique et surprises, qui rend hommage à la richesse et à la diversité du piano.Durée 1h20Dès 13 ansÀ partir de 19h, venez déguster une goulach’ et goûter quelques vins roumains.

.

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

English :

This autobiographical and musical show recounts the singular journey of Paul Staïcu, a pianist of Romanian origin who trained in a rigorous school under the Ceausescu regime, and pursued his career in France. Between classical music and jazz, he reveals the stages of his life as a musician with humor, emotion and authenticity, mixing stories and musical performances, playing a varied repertoire ranging from Mozart, Beethoven, Debussy and Chopin to Elton John, Led Zeppelin and Boney M.With infectious energy, the artist offers a veritable journey to the heart of music, between emotions, technique and surprises, paying tribute to the richness and diversity of the piano.Running time: 1h20From age 13From 7pm, come and enjoy a goulash? and taste some Romanian wines.

German :

Diese autobiografische und musikalische Show erzählt den einzigartigen Werdegang von Paul Staïcu, einem Pianisten rumänischer Herkunft, der unter dem Ceausescu-Regime in einer strengen Schule ausgebildet wurde und seine Karriere in Frankreich fortsetzte. Zwischen klassischer Musik und Jazz enthüllt er mit Humor, Emotionen und Authentizität die Stationen seines Musikerlebens und mischt Erzählungen mit musikalischen Darbietungen, wobei er ein vielfältiges Repertoire von Mozart, Beethoven, Debussy und Chopin bis hin zu Elton John, Led Zeppelin und Boney M interpretiert.Mit ansteckender Energie präsentiert der Künstler eine wahre Reise ins Herz der Musik, zwischen Emotionen, Technik und Überraschungen, die dem Reichtum und der Vielfalt des Klaviers Tribut zollt.Dauer: 1h20Ab 13 JahrenAb 19 Uhr können Sie ein Gulasch? und einige rumänische Weine probieren.

Italiano :

Questo spettacolo autobiografico e musicale racconta il singolare percorso di Paul Staïcu, pianista di origine rumena che si è formato in una scuola rigorosa sotto il regime di Ceausescu e ha proseguito la sua carriera in Francia. Mescolando musica classica e jazz, rivela le tappe della sua vita di musicista con umorismo, emozione e autenticità, mescolando la narrazione con l’esecuzione musicale, suonando un repertorio vario che va da Mozart, Beethoven, Debussy e Chopin a Elton John, Led Zeppelin e Boney M.Con un’energia contagiosa, l’artista ci accompagna in un viaggio al cuore della musica, combinando emozioni, tecnica e sorprese per rendere omaggio alla ricchezza e alla diversità del pianoforte.Durata: 1 ora e 20 minutiDalle 19.00, venite a gustare un gulasch? e ad assaggiare alcuni vini rumeni.

Espanol :

Este espectáculo autobiográfico y musical narra la singular trayectoria de Paul Staïcu, pianista de origen rumano formado en una rigurosa escuela bajo el régimen de Ceausescu y que prosiguió su carrera en Francia. Mezclando música clásica y jazz, desvela las etapas de su vida de músico con humor, emoción y autenticidad, mezclando la narración con la interpretación musical, tocando un repertorio variado que va de Mozart, Beethoven, Debussy y Chopin a Elton John, Led Zeppelin y Boney M.Con una energía contagiosa, el artista nos lleva de viaje al corazón de la música, combinando emoción, técnica y sorpresas para rendir homenaje a la riqueza y diversidad del piano.Duración: 1 hora 20 minutosA partir de las 19.00 horas, venga a disfrutar de un gulash… y a degustar algunos vinos rumanos.

L’événement Une vie de pianiste Vouziers a été mis à jour le 2025-10-22 par Ardennes Tourisme