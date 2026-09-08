Informations pratiques

Argelès-sur-Mer

UNE VIE SUR MESURE

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20 20:30:00

fin : 2027-03-20 22:00:00

Date(s) :

2027-03-20

Adrien Lepage est un passionné de percussions et la batterie est son graal. Il nous raconte son enfance et sa découverte du rythme en frappant ses cuisses avec ses mains, l’école où il se sent différent des autres élèves, avec naïveté mais lucidité, …

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24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85

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English :

Adrien Lepage is passionate about percussion, and the drums are his holy grail. He tells us about his childhood and how he discovered rhythm by clapping his hands on his thighs, about school, where he felt different from the other students, with a childlike innocence yet a clear-eyed awareness…

L’événement UNE VIE SUR MESURE Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT D’ ARGELES SUR MER