UNE VIE SUR MESURE Argelès-sur-Mer
samedi 20 mars 2027 · Argelès-sur-Mer
Informations pratiques
Argelès-sur-Mer
UNE VIE SUR MESURE
24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 20:30:00
fin : 2027-03-20 22:00:00
Date(s) :
2027-03-20
Adrien Lepage est un passionné de percussions et la batterie est son graal. Il nous raconte son enfance et sa découverte du rythme en frappant ses cuisses avec ses mains, l’école où il se sent différent des autres élèves, avec naïveté mais lucidité, …
.
24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Adrien Lepage is passionate about percussion, and the drums are his holy grail. He tells us about his childhood and how he discovered rhythm by clapping his hands on his thighs, about school, where he felt different from the other students, with a childlike innocence yet a clear-eyed awareness…
L’événement UNE VIE SUR MESURE Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT D’ ARGELES SUR MER
À voir aussi à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales)
- Exposition à ciel ouvert Michel Pallarès “pas à pas” sculptures, La Métairie Berta-Maillol, Argelès-sur-Mer 18 septembre 2026
- Visite commentée des travaux de restauration d’une tour de défense des remparts de la citée médiévale fortifiée d’Argelès, Tour médiévale Miquel, Argelès-sur-Mer 19 septembre 2026
- Visite et sortie avec la barque catalane de Sardinal ND de Consolation M.H., Port d’Argelès-sur-mer, Argelès-sur-Mer 19 septembre 2026
- ÉS FESTA MAJOR À ARGELÈS Argelès-sur-Mer 25 septembre 2026
- marche nature et renfo avec la Maison sport Santé, argeles sur mer, Argelès-sur-Mer 28 septembre 2026