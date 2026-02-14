UNE VIE SUR MESURE, Auditorium de La Batterie, Guyancourt

UNE VIE SUR MESURE Mardi 31 mars, 20h30 Auditorium de La Batterie Yvelines

Loin d’être un simple d’esprit, Adrien Lepage est simplement différent. À mi-chemin entre Forest Gump et Billy Elliot, ce gamin surdoué, beau de naïveté, vit une passion défendue pour la batterie. Petit à petit, il lève le voile sur une histoire aussi drôle que bouleversante et nous prend par la main pour nous raconter sa vie à travers son amour pour son instrument. La justesse de l’écriture de ce spectacle rend à merveille toute la palette d’émotions qu’une passion absolue peut susciter chez un homme. Une histoire qui tient en haleine le spectateur et le gifle au dernier « coup de cymbale ».

Nomination au Molière du meilleur seul-en-scène

Durée : 1h15

Auditorium de La Batterie 7 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt

Salle de spectacle – places assises Guichet de la billetterie ouvert uniquement les soirs de concert à partir de 19h.

L’incroyable coup de foudre d’un jeune garçon pour une batterie ! batterie théâtre musical

