VEN1 – LE LIBERTE – L'ETAGE Rennes

vendredi 26 septembre 2025.

Début : 2025-09-26 à 20:30. Tarif : – euros.

KRUMPP MUSIC PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC BLEU CITRON : VEN1Pur produit de la cité Pablo Picasso à Nanterre (92), VEN1 transpire l’ADN de son département et ses origines algériennes enrichissent naturellement son travail. Très attaché à sa ville, il est le porte- parole de son entourage et narre leur vie commune. Il reflète le quotidien de ses pairs qui vivent et respirent les problématiques et les moments de vie qu’il dépeint dans ses textes. Tout en intégrant des influences marseillaises et maghrébines dans sa musique, VEN1 rappe ses peines et ses joies entre mélancolie et festivités.

LE LIBERTE – L’ETAGE ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35