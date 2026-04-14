UNE VILLA ROMAINE AU PAYS DES TRÉVIRES !, Réimervilla Echternach, Echternach

UNE VILLA ROMAINE AU PAYS DES TRÉVIRES ! Samedi 13 juin, 14h00 Réimervilla Echternach Canton Echternach

Visite guidée / 5 € par personne

Entrée / gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00

À la périphérie de la petite ville idyllique d’Echternach se trouve l’un des plus grands et des plus riches domaines des provinces du nord-ouest de l’empire romain. Avec ses dimensions colossales (118 x 62 m), la maison de maître, entièrement dégagée lors de fouilles archéologiques en 1975 et 1976, a tout d’un véritable palais : pas moins de 40 pièces (plus tard même 70) au rez-de-chaussée, portiques, cours intérieures, bassins d’eau, placages en marbre, mosaïques de pavement et chauffage par le sol. Cet imposant domaine renfermait au moins 10 autres bâtiments, systématiquement alignés à gauche et à droite du mur d’enceinte, et découverts grâce à des photographies aériennes et à des prospections géophysiques. Lors de sa visite, le visiteur pourra inspecter la maison de maître, dont les soubassements, les caves et les bassins d’ornement sont conservés. De nombreuses reconstitutions digitales font réapparaître le domaine dans toute sa splendeur. Plus loin, un jardin romain présente plus de 70 plantes médicinales et ornementales ainsi qu’une pergola recouverte de vignes.

Samedi 13 juin 14H00 | DE | FR | LU

Visite guidée / 5 € par personne

Entrée / gratuite

Inscription:

Par Email : servicedespublics@mnaha.etat.lu

Par Téléphone : 479330-214

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