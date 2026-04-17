Une ville, 32 conserveries Ville-Close Concarneau
Une ville, 32 conserveries Ville-Close Concarneau samedi 9 mai 2026.
Concarneau
Une ville, 32 conserveries
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
La sardine est le poisson emblématique de Concarneau, dont la pêche remonte probablement au 15e siècle. Cette activité accompagne le développement économique
de la ville jusqu’à nos jours.
Au début du 20e siècle, 500 chaloupes participaient à la pêche à la sardine.
En 1900, 32 des 160 conserveries que comptait la France à l’époque étaient installées à Concarneau.
Aujourd’hui, plus de 3700 tonnes de poissons transitent encore chaque année à la criée de Concarneau et trois conserveries perpétuent la tradition.
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Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
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English :
L’événement Une ville, 32 conserveries Concarneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OTC CCA
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