Une ville, 32 conserveries Concarneau
Une ville, 32 conserveries Concarneau samedi 15 août 2026.
Concarneau
Une ville, 32 conserveries
Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
La sardine est le poisson emblématique de Concarneau, dont la pêche remonte probablement au 15e siècle. Cette activité accompagne le développement économique
de la ville jusqu’à nos jours. Au début du 20e siècle, 500 chaloupes participaient à la pêche à la sardine.
En 1900, 32 des 160 conserveries que comptait la France à l’époque étaient installées à Concarneau. Aujourd’hui, plus de 3700 tonnes de poissons transitent encore chaque année à la criée de Concarneau et trois conserveries perpétuent la tradition.
Inscription à l’Office de Tourisme .
Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Une ville, 32 conserveries Concarneau a été mis à jour le 2026-06-24 par OTC CCA
À voir aussi à Concarneau (Finistère)
- Lire la Mer Quai de la Croix Concarneau 1 juillet 2026
- Les Clés de la Ville-Close Ville-Close Concarneau 1 juillet 2026
- De l’océan au port immersion dans Le monde de la pêche Quai d’Aiguillon Concarneau 2 juillet 2026
- Douric en fête Concarneau 4 juillet 2026
- Animation famille mosaïque en LEGO® Ville-Close Concarneau 4 juillet 2026