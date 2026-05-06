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Une ville, 32 conserveries Ville-Close Concarneau

Une ville, 32 conserveries Ville-Close Concarneau samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Ville-Close

Adresse : Maison du Patrimoine

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Concarneau

Une ville, 32 conserveries

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 15:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

La sardine est le poisson emblématique de Concarneau, dont la pêche remonte probablement au 15e siècle. Cette activité accompagne le développement économique
de la ville jusqu’à nos jours. Au début du 20e siècle, 500 chaloupes participaient à la pêche à la sardine.
En 1900, 32 des 160 conserveries que comptait la France à l’époque étaient installées à Concarneau. Aujourd’hui, plus de 3700 tonnes de poissons transitent encore chaque année à la criée de Concarneau et trois conserveries perpétuent la tradition.
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Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18 

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English :

L’événement Une ville, 32 conserveries Concarneau a été mis à jour le 2026-05-06 par OTC CCA

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