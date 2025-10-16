Une vision photographique unique de l’Arménie Cosmopolis Nantes

Une vision photographique unique de l'Arménie Cosmopolis Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 19:00 – 20:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Photographe française d’origine arménienne, Lydia Kasparian porte depuis toujours un regard sensible et engagé sur son héritage. En 2020, elle découvre une Arménie en pleine tourmente, confrontée à la guerre à ses frontières – mais aussi un pays animé par une foi inébranlable et une culture d’une richesse éblouissante.À travers son objectif, Lydia révèle une Arménie profondément attachée à ses traditions : sa langue et son alphabet millénaire, son hospitalité sans faille même dans l’adversité, sa dignité sereine, ses merveilles architecturales, sa musique vibrante, et cette sensibilité artistique qui affleure dans chaque détail. Elle témoigne aussi, sans détour, du conflit avec son puissant voisin, l’Azerbaïdjan.Son travail met en lumière un territoire à la beauté saisissante, entre brumes, neige et lumière céleste, sous le regard majestueux du Mont Ararat. Pendant deux ans, Lydia, accompagnée de son père Roger et de son fils Norvan Kasparian – eux aussi photographes – a sillonné cette terre lumineuse pour en capturer l’âme.Rencontre proposée à l’occasion du vernissage de l’expositions Arménie, un peuple en vie à la croisée des cultures.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr