Une vision plus consciente avec des vues panoramiques ou des détails dans le jardin de Ronkarz, le refuge du calme et de la détente., Ronkarzgarten, Gemünden am Main

Une vision plus consciente avec des vues panoramiques ou des détails dans le jardin de Ronkarz, le refuge du calme et de la détente. 5 – 7 juin Ronkarzgarten Landkreis Main-Spessart

Visite guidée à 11h00 : 5,- € par personne (enfants gratuits) – point de rencontre. Sur la place du marché, coin Maxl Bäck

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T05:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00 – 2026-06-07T22:00:00+02:00

Le monument historique (XIXe siècle) avec ses murs en grès rouge est un rare témoignage de **l’**art du jardin bourgeois – construit dans le style de la haute-Italie par le conseil médical Dr. Heinrich Leonard Ronkarz (1782-1852). Sur trois niveaux (40 mètres d’altitude), le jardin offre une vue imprenable sur la vieille ville de Gemünden dans un cadre idyllique, entouré de murs en grès historiques. Ici, les chemins aménagés avec art, les escaliers et les axes de vision invitent à découvrir des détails, à voir la beauté des plantes, l’harmonie des murs et les vastes vues panoramiques. Un lieu qui inspire les yeux et l’esprit et invite à l’émerveillement.

Visiter toute la journée de manière autonome

Visite guidée le dimanche à 11h00

Ronkarzgarten Scherenbergstraße 4, 97737 Gemünden am Main Gemünden am Main 97737 Gemünden Landkreis Main-Spessart Bayern Monument historique non accessible

Un havre de paix et de repos. Le monument historique en forme de terrasse donne sur les rivières et la vieille ville, entouré de hauts murs de grès et d’herbes méditerranéennes et de roses.

Ronkarzgarten_Blick © Holger Leue