« Une visite au sein du musée, menée par un guide dont c’est le premier jour. Or, il se trompe abondamment ! Un femme de ménage vient alors rectifier ses connaissances défaillantes. Ce duo clownesque permet de découvrir les œuvres de manière ludique et ori

Château-Musée de Nemours 1 rue Gautier Ier

Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 28 27 42 resa.chateaumusee@ville-nemours.fr

English :

« A visit to the museum, led by a guide on his first day. But he makes a lot of mistakes! A cleaning lady comes along to rectify his lack of knowledge. This clownish duo offers a playful and original way of discovering the works of art

German :

« Ein Besuch im Museum, der von einem Führer geleitet wird, der heute seinen ersten Tag hat. Doch er macht viele Fehler Eine Putzfrau kommt dazu und korrigiert sein fehlendes Wissen. Dieses clowneske Duo ermöglicht es, die Werke auf spielerische und originelle Weise zu entdecken

Italiano :

« Una visita al museo da parte di una guida al suo primo giorno. Ma fa un sacco di errori! Una donna delle pulizie interviene per correggere la sua mancanza di conoscenza. Questo duetto clownesco è un modo divertente e originale di scoprire le opere d’arte

Espanol :

« Una visita al museo por un guía en su primer día. Pero comete muchos errores Una señora de la limpieza viene a rectificar su falta de conocimientos. Este dúo de payasos es una forma divertida y original de descubrir las obras de arte

