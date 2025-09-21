Une visite entre Histoire et Légendes Maison de la Lanterne Combourg

Tarifs : 5€ par adulte / 2,5€ pour les 8-11 ans / Gratuit pour les – de 8 ans.

Redécouvrez l’histoire médiévale de Combourg, labellisée Petite Cité de Caractère®, chère à l’écrivain François-René de Chateaubriand.

Ses maisons à pans de bois, ses demeures chargées d’histoires et les rives du mystérieux Lac Tranquille vous plongeront à l’époque des chevaliers et des troubadours.

Maison de la Lanterne 23 Pl. Albert Parent, 35270, Combourg Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne Cet ancien hôtel particulier, fut bâti en 1597 sur une maison fortifiée où séjourna Duguesclin.

Cette construction est un élégant compromis entre sa fonction première, celle de résidence, (hôtel particulier) et la fonction imposée par le seigneur, la défensive. D’ailleurs le seigneur du château n’avait donné l’autorisation de construction à Perrine Jonchée, qu’à la condition de permettre à ses soldats de surveiller la ville depuis la tour ou l’échauguette située à l’arrière du bâtiment.

La maison de la Lanterne servait de guet et d’éclairage public. Cette robuste bâtisse en granit, style renaissance, est flanquée d’une grosse tour percée de meurtrières.

Sur le linteau de la façade sont gravés les noms de propriétaires successifs. La Maison de la Lanterne accueille chaque année des expositions d’artistes et d’artisans, de mai à septembre.

