Une visite guidée à la découverte des roses anciennes du « Il Giardino delle Rose » de Maria Giulia Cimarelli. 6 et 7 juin Il Giardino delle Rose di Maria Giulia Cimarelli Firenze

5 € par personne pour l’entrée au jardin ou 10 € par personne pour l’entrée et une visite guidée d’environ une heure permettant de découvrir les roses liées à l’histoire, à la littérature et à l’histoire de l’art. Tenue champêtre recommandée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Visite guidée à la découverte des roses anciennes, citées dans la littérature et liées à l’histoire et à l’histoire de l’art.

Groupes limités à 8 personnes. Durée de la visite : environ une heure. Tenue correcte exigée. Veuillez nous contacter pour connaître les horaires et les disponibilités.

Une dégustation de gelée de rose et de rosolio, tous deux élaborés à partir de roses de Damas issues de l’agriculture biologique, vous sera proposée.

Cette année, nous vous proposons également une nouveauté : notre eau de rose parfumée et rafraîchissante.

« Il Giardino delle Rose » est une pépinière unique en Italie, dédiée aux roses anciennes et classiques, aux roses anglaises et aux clématites. Née de la passion de Maria Giulia Cimarelli Nenna, elle se niche dans un vaste jardin méditerranéen des collines du Chianti, à quelques kilomètres de Florence. Plus de 600 variétés de roses y sont plantées parmi les oliviers, ainsi que des clématites, des pivoines, des arbustes et des vivaces, créant une harmonie de couleurs et de parfums dans ce paysage romantique.

Le jardin est entretenu selon des méthodes biologiques rigoureuses.

Il Giardino delle Rose di Maria Giulia Cimarelli Via Palastra 27 Chiesanuova Firenze Chiesanuova 50026 Firenze Toscana 3391106747 http://www.ilgiardinodellerose.it [{« type »: « phone », « value »: « +39 3391106747 »}] Le Jardin des Roses est une pépinière de roses anciennes et classiques, de roses anglaises et de clématites, unique en son genre en Italie. Né de la passion de Maria Giulia Cimarelli Nenna, il est inséré dans un grand jardin méditerranéen entre les collines du Chianti, à quelques kilomètres. de Florence. Parmi les oliviers, plus de 600 variétés de roses ont été plantées, ainsi que des clématites, des pivoines, des arbustes et des plantes vivaces herbacées, créant dans le paysage une image harmonieuse de couleurs et de parfums.

Appuntamento in giardino 2026

Giuseppe Simeon©