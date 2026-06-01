Une visite guidée du jardin de Vila Mayer et de la collection horticole permanente à Vila Mayer., Vila Mayer, Kajuhova cesta 10, 3325 Šoštanj, Slovenia, Šoštanj

Une visite guidée du jardin de Vila Mayer et de la collection horticole permanente à Vila Mayer. Vendredi 5 juin, 11h00 Vila Mayer, Kajuhova cesta 10, 3325 Šoštanj, Slovenia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

À quoi ressemblait autrefois le jardin Vila Mayer

Date et heure : 5 juin à 11h00

Durée : 60 minutes

Lieu : Vila Mayer, Kajuhova cesta 10, 3325 Šoštanj

Description : Vila Mayer est une maison bourgeoise construite au tournant du 20ème siècle. Il était à l’origine entouré d’un vaste jardin, qui comprenait un court de tennis – l’un des trois seuls à Šoštanj il y a cent ans. Aujourd’hui, seule une partie du jardin a été préservée et recréée, et avec le bâtiment, il est désigné comme un monument culturel d’importance locale. Nous organisons une visite guidée du jardin, la projection d’une courte vidéo sur sa conception originale et une visite guidée de la collection horticole permanente à Vila Mayer.

Site web : https://www.vila-mayer.si/

Contact : vila.mayer@•j.si

Vila Mayer, Kajuhova cesta 10, 3325 Šoštanj, Slovenia 10 Kajuhova cesta Šoštanj 3325 Šoštanj 3325 [{« link »: « https://www.vila-mayer.si/ »}, {« link »: « mailto:vila.mayer@sostanj.si »}]

À quoi ressemblait autrefois le jardin Vila Mayer

©villa Mayer archive