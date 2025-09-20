Une visite-guidée « Les coulisses du palais de la Berbie » Musée Toulouse-Lautrec Albi

Une visite-guidée « Les coulisses du palais de la Berbie » 20 et 21 septembre Musée Toulouse-Lautrec Tarn

Sur inscription uniquement, gratuit, places limitées. Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Suivez le guide à l’occasion d’une visite « Les coulisses du palais de la Berbie »

Accompagnés d’une guide-conférencière, explorez les espaces emblématiques de l’ancienne résidence des évêques d’Albi :

admirez les pavements médiévaux de la salle palatiale,

les décors peints de la galerie d’Amboise,

et accédez à la chapelle Notre-Dame, exceptionnellement ouverte au public à l’occasion de ces visites.

Plusieurs départs :

Samedi 20 septembre à 10h30

Dimanche 21 septembre à 10h30 et à 14h30

Durée : 1h – Public : adulte

Gratuit, places limitées, réservation obligatoire au 05 63 49 48 70 ou par mail à : conservation@museetoulouselautrec.com

Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ouverture des inscriptions le lundi 1er septembre 2025.

Musée Toulouse-Lautrec Place Sainte-Cécile, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 0563491540 https://musee-toulouse-lautrec.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 49 48 70 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@museetoulouselautrec.com »}] [{« link »: « mailto:conservation@museetoulouselautrec.com »}] Grand salon (XVIIe siècle, bois peint) : plafond à poutres et solives apparentes dont la face inférieure présente un décor peint géométrique ou de rinceaux. Les faces verticales des poutres et les hauts de murs leur répondant, sont ornés de peintures à caractère héraldique. Le schéma partout répété figure un écusson en un cartouche accosté de deux personnages accoudés et allongés de part et d’autre. Les poutres portent, sur chaque face, trois fois ce motif. Des faces de lions s’intercalent entre les groupes, le tout enrichi de guirlandes de fruits. Salon dit de Berbie : décor XVIIIe siècle de boiseries sculptées, qui furent repeintes. Chapelle Notre-Dame (1688, stuc peint, présent sur les parois latérales de la chapelle et servant d’encadrement à plusieurs toiles peintes) : décoration dans le goût italien commandée par l’archevêque Hyacinthe Serroni et achevée sous son successeur, Legoux de la Berchère. Les stucs portent la signature d’Antonius Lombard Massiliensis. Les armoiries des deux archevêques peuvent être relevées dans la décoration. Les toiles qui portent les armes du second archevêque, sont l’œuvre de J.P Rousselet. Salle basse voûtée (XVIIIe siècle, marbre et bois sculpté) : cheminée de marbre rouge veiné, surmontée d’un trumeau à deux compartiments de style Louis XV, en boiserie sculptée et dorée sur stuc. Décor de rinceaux feuillagés piqués de fleurs et d’oiseaux. Fronton centré sur une face humaine ronde, surmontée d’une coquille. Du cadre supérieur primitif ne subsisterait que le fronton et deux morceaux ornés d’oiseaux. musée Toulouse-Lautrec, place Sainte-Cécile. Parking à proximité.

© Musée Toulouse-Lautrec, Albi