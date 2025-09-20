Une visite immersive au cœur du Réseau de Transport d’Electricité de RTE Vivez le réseau électrique à haute tension RTE – GMR Auvergne Clermont-Ferrand

Vivez le réseau électrique à haute tension Samedi 20 septembre, 14h00 RTE – GMR Auvergne Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Nous avons quotidiennement besoin d’électricité partout, tout le temps : pour travailler, pour nous soigner, pour nous nourrir, pour nous informer… Faire qu’à chaque seconde le courant passe, au moindre cout tout en respectant l’environnement, c’est notre mission. Nous sommes RTE, le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité.

Vous êtes-vous déjà demandé comment l’électricité qui alimente votre smartphone arrive jusqu’à ta prise électrique ?

Comme l’influx nerveux contracte nos muscles, l’électricité qui circule sur le réseau fait vibrer l’économie. A haute et très haute tension, elle alimente les industries, éclaire les territoires. Nous ajustons en temps réel la production et la consommation et nous assurons la solidarité entre les régions pour que chacun ait accès à l’électricité, en France et en Europe, le jour, comme la nuit. Nous sommes là, pour que quoiqu’il advienne le courant passe.

Vous avez envie de découvrir une entreprise au cœur des enjeux écologiques, sociétaux ? De vous transformer en véritable opérateur travaillant au contact de la haute et très haute tension, de visite un poste électrique en fonctionnement. Venez faire l’expérience du transport d’électricité !

RTE – GMR Auvergne 14 boulevard Gustave Flaubert – 63000 Clermont Ferrand Clermont-Ferrand 63000 La Sarre Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473300000 https://www.rte-france.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0473300000 »}, {« type »: « email », « value »: « milene.laborie@rte-france.com »}]

RTE- GMR auvergne – LABORIE Milène