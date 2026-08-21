« Une visite inattendue » – par la Cie Ecoutez voir, La Médiathèque d’HERIC, Héric

Informations pratiques

« Une visite inattendue » – par la Cie Ecoutez voir Samedi 3 octobre, 11h00 La Médiathèque d’HERIC Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

La ville de Cracovie a entendu parler de vous.

Une charmante missionnaire doit arriver chez vous afin de découvrir votre médiathèque.

La Médiathèque d’HERIC Rue Saint-Pierre 44810 HERIC Héric 44810 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240579601 https://www.bibliotheques.cceg.fr/heric

Biblis en folie 2026

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