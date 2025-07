Une visite inopportune, par Les Têtes en friche ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes

Une visite inopportune, par Les Têtes en friche ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 10 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

L'hôpital perverti par le théâtre, la maladie détournée par le jeu, la mort déjouée par le rire : la réalité saisit la fiction.

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille la troupe Les Têtes en friche pour « Une visite inopportune », une pièce de Copi.

Cyrille, comédien moribond et mythomane, fête le deuxième anniversaire de sa maladie, entouré d’une infirmière droguée et d’un professeur fétichiste, d’un homosexuel désuet, d’une cantatrice lobotomisée et d’un faux journaliste… L’hôpital perverti par le théâtre, la maladie détournée par le jeu, la mort déjouée par le rire : la réalité saisit la fiction.

* Tarifs : 8 €. 4 €

* Durée : 1h25

Réservez vos places en ligne (adec-theatre-amateur.fr) ou par téléphone (02 99 33 20 01) ou par mail ([contact@adec-theatre-amateur.fr](mailto:contact@adec-theatre-amateur.fr)).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-10T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-10T22:00:00.000+02:00

contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01 https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/une-visite-inopportune-ven-10-oct-a-20h30

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine