Une visite insolite au cœur de la Tour aux figures Tour aux figures Issy-les-Moulineaux

L’œuvre extérieure

Haute de 24 mètres, la Tour aux figures trône au coeur du parc de l’Ile Saint-Germain, aux portes de Paris. Avec ses couleurs vives, elle est l’une des oeuvres majeures du cycle de l’Hourloupe de Jean Dubuffet. Sur tout son épiderme, des tracés s’imbriquent les uns dans les autres et donnent naissance à des corps et visages, figures « humaines ou non ». Sur la face sud, apparaît celle d’une femme en pied tandis que sur la face nord, deux têtes se superposent. Ailleurs, les formes composent d’autres figures, incertaines et fugaces qui se font et défont au gré du regard.

L’œuvre intérieure, le Gastrovolve

La tour réserve aux visiteurs une expérience rare : une deuxième oeuvre, cachée, qui se visite. Intitulée par l’artiste le Gastrovolve, l’intérieur de la tour évoque la rotation, l’intimité viscérale d’un organisme. C’est un étonnant labyrinthe intérieur que les visiteurs sont invités à ressentir : ses parois peintes de tracés noirs sur fond blanc se découvrent par fragments. Le visiteur marche sur le sol peint, gravit ou redescend quelques marches, sans jamais en voir la totalité. Pour l’artiste, le Gastrovolve favorise la rêverie du promeneur solitaire et permet aux visiteurs d’entrer dans les images, d’en être acteur.

Dans cet édifice sans fenêtre, la montée longue de 117 mètres évoque une promenade en montagne, coupée de paliers, de rampes qui conduisent sinueusement à une haute salle située au sommet.

L’espace découverte

Dans un souci de rendre l’œuvre de Jean Dubuffet accessible à tous, un espace découverte inclusif et librement accessible a été aménagé dans la grande halle du parc de l’île Saint-Germain, à proximité de la tour. Cet espace propose à la fois un approfondissement de la visite de la tour et des outils alternatifs pour les personnes qui ne peuvent ou ne souhaitent pas la visiter.

Une exposition photographique accompagnée de panneaux pédagogiques et de maquettes tactiles permet de comprendre l’art de Jean Dubuffet et son étrange tour. Un écran diffuse une vidéo qui introduit l’histoire de l’œuvre, ses contraintes de construction et de restauration, tandis qu’un autre permet une visite virtuelle. Un espace ludique pour les enfants avec des jeux, et des ressources bibliographiques pour les plus grands est ouvert à tous.

Horaires : Visites guidées tous les samedis et dimanches à 15h et 16h30, du 7 mars au 31 octobre.

Prochaines visites ateliers familles disponibles les 12 et 26 avril, le 10 mai, et les 6 et 21 juin à 15h30.

Du samedi 07 mars 2026 au samedi 31 octobre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

payant

Visite guidée : De 4 à 8 euros

Visite atelier famille : De 6 à 9 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Tour aux figures Parc départemental de l’Ile Saint-Germain – 170, quai de Stalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux

https://tourauxfigures.hauts-de-seine.fr/?mtm_campaign=TAF_Article%20Que%20Faire%20%C3%A0%20Paris_2025&mtm_source=Site%20web&mtm_medium=Que%20Faire%20%C3%A0%20Paris contact.tourauxfigures@hauts-de-seine.fr



