Une visite pas comme les autres la vallée par le bout du nez Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne

La vallée de la Vézère a-t-elle une odeur ?

Entrez dans l’intimité de l’exposition PaysÂges Vézère en découvrant des parfums inspirés des différents milieux naturels de la vallée.

Laissez-vous guider par une médiatrice entre paysages, mémoire et odorat.

Sur réservation.

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 reservation@pole-prehistoire.com

English :

Does the Vézère valley have a smell?

Enter the intimacy of the PaysÂges Vézère exhibition and discover fragrances inspired by the valley’s different natural environments.

Let yourself be guided by a mediator between landscapes, memory and the sense of smell.

Reservations required.

German :

Hat das Vézère-Tal einen Geruch?

Treten Sie in die Intimität der Ausstellung PaysÂges Vézère ein und entdecken Sie Düfte, die von den verschiedenen natürlichen Umgebungen des Tals inspiriert sind.

Lassen Sie sich von einer Mediatorin zwischen Landschaften, Erinnerung und Geruchssinn hin und her führen.

Auf Voranmeldung.

Italiano :

La valle della Vézère ha un odore?

Scoprite la mostra PaysÂges Vézère e i profumi ispirati ai diversi ambienti naturali della valle.

Lasciatevi guidare da un mediatore attraverso i paesaggi, la memoria e l’olfatto.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

¿Tiene olor el valle del Vézère?

Acérquese a la exposición PaysÂges Vézère y descubra los olores inspirados en los diferentes entornos naturales del valle.

Déjese guiar por un mediador a través de los paisajes, la memoria y el sentido del olfato.

Reserva obligatoria.

