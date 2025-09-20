Une visite qui éveille tous vos sens, au Mas des Tourelles Mas des Tourelles Beaucaire

Gratuite exceptionnelle pour les individuels lors des Journées du Patrimoine. Sans réservation. Dernière entrée pour la visite 1h00 avant l’heure de fermeture du site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez, à votre rythme, le Mas des Tourelles, un domaine familial et viticole pas comme les autres. Ici, entre vignes et vestiges antiques, partez pour un voyage unique où l’histoire et le vin se rencontrent dans un cadre enchanteur.

Petits et grands sont invités à plonger dans l’univers fascinant de l’Antiquité en explorant notre cave gallo-romaine reconstituée, unique en son genre. Vous découvrirez les secrets de la vinification antique grâce à notre travail d’archéologie expérimentale . Prolongez l’expérience en flânant dans notre jardin et notre vignoble romain reconstitués, en explorant notre site archéologique.

Après la visite, place à la dégustation. Osez goûter des vins élaborés selon des recettes d’auteurs latins et laissez vous surprendre par des saveurs héritées directement de l’Antiquité.

Que vous soyez en famille, entre amis ou en solo, venez tenter cette expérience inédite. Plus qu’une simple visite, c’est un véritable voyage sensoriel et historique qui vous attend au Mas des Tourelles!

Mas des Tourelles 4294 route de Saint-Gilles, 30300 Beaucaire Beaucaire 30300 Gard Occitanie 04 66 59 19 72 http://www.tourelles.com Il y a 2000 ans, les romains avaient établi une villa gallo-romaine sur le site des Tourelles, dédiée à la production de vins.

Depuis une vingtaine d’années, le Mas des Tourelles abrite une initiative très originale d’archéologie expérimentale : la reconstitution d’une cave gallo-romaine à taille réelle, fonctionnelle pour vinifier des raisins selon les méthodes antiques. Cette entreprise est étroitement liée à la découverte de vestiges archéologiques d’un atelier de production d’amphores, comprenant ses fours de potiers, ainsi qu’à l’engagement passionné d’archéologues.

