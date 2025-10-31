Une Visite qui fait peur ! Saint-Dizier
Une Visite qui fait peur ! Saint-Dizier vendredi 31 octobre 2025.
Une Visite qui fait peur !
Musée Saint-Dizier Haute-Marne
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Tout public
Une visite pleine de mystère à destination des petits et des grands ! L’occasion de découvrir les secrets des œuvres et des objets insolites des collections. .
Musée Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50
