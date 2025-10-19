Une Voie Pour Elles 2025 Vernon
Une Voie Pour Elles 2025 Vernon dimanche 19 octobre 2025.
Une Voie Pour Elles 2025
Parc des Tourelles Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Nous vous donnons rendez-vous le â pour marcher ou courir pour le cancer du sein
2 formats de distances
– 5km marche nordique course, canicross ou marche nordique
– 10km en marche, course, canicross ou marche nordique
Nous vous attendons nombreux et nombreuses ! .
Parc des Tourelles Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00 cdos27@wanadoo.fr
