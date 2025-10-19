Une Voie Pour Elles 2025 Vernon

Parc des Tourelles Vernon Eure

Nous vous donnons rendez-vous le â pour marcher ou courir pour le cancer du sein

2 formats de distances

– 5km marche nordique course, canicross ou marche nordique

– 10km en marche, course, canicross ou marche nordique

Nous vous attendons nombreux et nombreuses ! .

Parc des Tourelles Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00 cdos27@wanadoo.fr

L’événement Une Voie Pour Elles 2025 Vernon a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération