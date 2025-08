Une voix, six cordes – De Claude à Nougaro Salle Paul Fort Nantes

dimanche 11 janvier 2026.

2026-01-11 17:00

17 € à 22 €

Yvan Cujious, chanteur et trompettiste, a été repéré par Claude Nougaro, puis a été le directeur artistique de nombreux événements autour du chanteur toulousain. Louis Winsberg, lui, est guitariste de jazz (Sixun, Maurane, Dee Dee Bridgewater) et a accompagné Claude Nougaro sur scène. Ainsi naît l’amitié du duo, forgée autour de l’interprète. L’album de Nougaro, à l’origine accompagné par le pianiste Maurice Vander, est ici arrangé et joué à la guitare. Dans ce concert-spectacle de haut vol, entre performances virtuoses et textes inédits, stand-up et concert de jazz, on pleure, on chante, on rit, et puis on frissonne.Yvan Cujious : voix, trompetteLouis Winsberg : guitare

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000