Une voix, six cordes, de Claude à Nougaro Salle polyvalente Sommières

Une voix et six cordes, c’est la rencontre entre le chanteur-trompettiste Yvan Cujious, proche collaborateur de Claude Nougaro, et le guitariste de jazz Louis Winsberg (Sixun, Maurane, Dee Dee Bridgewater), qui accompagnera aussi le chanteur sur scène.

Une voix et six cordes is the encounter between singer-trumpet player Yvan Cujious, a close collaborator of Claude Nougaro, and jazz guitarist Louis Winsberg (Sixun, Maurane, Dee Dee Bridgewater), who will also accompany the singer on stage.

Eine Stimme und sechs Saiten ist die Begegnung zwischen dem Sänger und Trompeter Yvan Cujious, einem engen Mitarbeiter von Claude Nougaro, und dem Jazzgitarristen Louis Winsberg (Sixun, Maurane, Dee Dee Bridgewater), der den Sänger auch auf der Bühne begleiten wird.

Une voix et six cordes è l’incontro tra il cantante-trombettista Yvan Cujious, stretto collaboratore di Claude Nougaro, e il chitarrista jazz Louis Winsberg (Sixun, Maurane, Dee Dee Bridgewater), che accompagnerà anche il cantante sul palco.

Une voix et six cordes es el encuentro entre el cantante y trompetista Yvan Cujious, estrecho colaborador de Claude Nougaro, y el guitarrista de jazz Louis Winsberg (Sixun, Maurane, Dee Dee Bridgewater), que también acompañará al cantante en el escenario.

