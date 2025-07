UNE VOIX UN LUTH La Canourgue

UNE VOIX UN LUTH La Canourgue jeudi 31 juillet 2025.

UNE VOIX UN LUTH

Eglise de La Capelle La Canourgue Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31

Rendez-vous à l’église de La Capelle à 20h30 et découvrez les musiques et chants de la renaissance et du Moyen-âge( XVème et XVIème siècles) . Entrée 10€

Renseignements 07 85 15 04 44 / lavoixestlibre.contact@gmail.com

Eglise de La Capelle La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 7 85 15 04 44 lavoixestlibre.contact@gmail.com

English :

Join us at La Capelle church at 8.30pm to discover the music and songs of the Renaissance and the Middle Ages (15th and 16th centuries). Admission 10?

Information: 07 85 15 04 44 / lavoixestlibre.contact@gmail.com

German :

Treffen Sie sich um 20:30 Uhr in der Kirche von La Capelle und entdecken Sie die Musik und die Gesänge der Renaissance und des Mittelalters (15. und 16. Jahrhundert). Eintritt 10 ?

Informationen: 07 85 15 04 44 / lavoixestlibre.contact@gmail.com

Italiano :

Alle 20.30, nella chiesa di La Capelle, scoprite la musica e le canzoni del Rinascimento e del Medioevo (XV e XVI secolo). Ingresso: 10?

Informazioni: 07 85 15 04 44 / lavoixestlibre.contact@gmail.com

Espanol :

Únase a nosotros en la iglesia de La Capelle a las 20:30 h para descubrir la música y las canciones del Renacimiento y la Edad Media (siglos XV y XVI). Entrada: 10?

Información: 07 85 15 04 44 / lavoixestlibre.contact@gmail.com

