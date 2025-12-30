Une vraie vie de château… d’eau Hilsenheim

Une vraie vie de château… d’eau

Explorez en famille la zone de captage de Hilsenheim et son château d’eau pour découvrir d’où vient l’eau du robinet et comment sa qualité est assurée.

Découvrez en famille la zone de captage d’Hilsenheim et son château d’eau. D’où vient l’eau du robinet, comment sa qualité est assurée ? Un château d’eau, c’est comment ? Toutes ces questions auront une réponse, n’hésitez pas à partager ce moment en famille.

Programme soutenu par le PETR Sélestat Alsace centrale, la Communauté de communes du Ried de Marckolsheim et le SDEA Alsace Moselle. 0 .

Explore the Hilsenheim catchment area and water tower with your family to find out where our tap water comes from and how its quality is ensured.

