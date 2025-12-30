Une vraie vie de château… d’eau Hilsenheim
Une vraie vie de château… d’eau Hilsenheim mercredi 25 mars 2026.
Une vraie vie de château… d’eau
Hilsenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-03-25 14:00:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Explorez en famille la zone de captage de Hilsenheim et son château d’eau pour découvrir d’où vient l’eau du robinet et comment sa qualité est assurée.
Découvrez en famille la zone de captage d’Hilsenheim et son château d’eau. D’où vient l’eau du robinet, comment sa qualité est assurée ? Un château d’eau, c’est comment ? Toutes ces questions auront une réponse, n’hésitez pas à partager ce moment en famille.
Programme soutenu par le PETR Sélestat Alsace centrale, la Communauté de communes du Ried de Marckolsheim et le SDEA Alsace Moselle. 0 .
Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Explore the Hilsenheim catchment area and water tower with your family to find out where our tap water comes from and how its quality is ensured.
L’événement Une vraie vie de château… d’eau Hilsenheim a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme du Grand Ried