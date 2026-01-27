Une zone humide nichée en forêt Rosheim

Une zone humide nichée en forêt

24 rue du Nideck Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 09:15:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Promenade hivernale encadrée par un professionnel, au cœur du massif du Champ du Feu, à la découverte d’une zone humide protégée et des richesses de la forêt en saison froide. Une sortie nature accessible au grand public, alliant sensibilisation environnementale et immersion en pleine nature.

Au cœur du massif du Champ du Feu, participez en promenade hivernale qui vous fera découvrir une zone humide protégée. La forêt, même en hiver, recèle de belles découvertes.

Promenade guidée par un professionnel de la Maison de la Nature Bruche Piémont à destination du grand public

Privilégiez les transports en commun la sortie est compatible avec les horaires de la navette des neiges au départ de Strasbourg, ligne 258 https://www.ctbr67.fr/lignes-saisonnieres/navette-des-neiges/ Arrêt “Rothlach Carrefour”

Tenue vestimentaire adaptée à la météo et l’altitude nécessaire chaussures de marche, vêtements chauds et contre la pluie.

Adhésion non obligatoire mais bienvenue

Niveau intermédiaire

Partenariat CeA et Agence de l’eau Rhin Meuse

En cas de force majeure, la MNBP se réserve le droit d’annuler la sortie. 0 .

24 rue du Nideck Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 84 34 53 contact@mnbruchepiemont.org

English :

A professionally supervised winter walk in the heart of the Champ du Feu massif, to discover a protected wetland and the riches of the forest in the cold season. A nature outing accessible to the general public, combining environmental awareness and immersion in nature.

