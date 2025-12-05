Unflirt • Parker Fans • St Niklas SUPERSONIC Paris

UNFLIRT (22h30)

(Dreampop – Londres, UK)

Rendez-vous avec Unflirt au Supersonic à Paris, le vendredi 5 décembre 2025.

Unflirt, de son vrai nom Christine Senorin, est une auteure-compositrice-interprète émergente originaire de l’ouest de Londres. Sa musique mêle l’onirisme du bedroom pop aux sonorités introspectives du shoegaze. Fille d’immigrés philippins de deuxième génération, elle a découvert sa voix dans la solitude du confinement de 2020, en façonnant des paysages sonores lo-fi nocturnes qui ont rapidement attiré l’attention.

Ses titres phares « Crush » et « Someday » cumulent aujourd’hui des millions d’écoutes et lui ont valu une reconnaissance croissante. Avec la sortie prochaine de son nouvel EP, Unflirt ouvre un nouveau chapitre audacieux, alliant une écriture vulnérable à une production ample, et confirme sa place parmi les artistes émergents les plus prometteurs du Royaume-Uni.

https://unflirt.bandcamp.com/track/sea-song

https://youtu.be/m9m-d17BLSM?si=BHHDGJoOYttTW9wS

PARKER FANS (21h30)

(Alt indie – Broken Levee LLC – Amsterdam, NDL)

Le trio néerlandais Parker Fans canalise l’énergie de votre mixtape préférée sur cassette et la traduit en un son pop endiablé qui s’appuie sur des samples de batterie, des synthés et une basse ultra groovy pour mélanger les styles avec un esprit éclectique. Leur ligne directrice est simple et altruiste : faire danser les gens jusqu’à ce que leur cœur saigne.

Présents dans des festivals tels que Best Kept Secret, Left of the Dial, Into The Great Wide Open et Eurosonic, ainsi que dans des concerts avec Altin Gün, Pip Blom et Jungle By Night, Parker Fans s’est forgé une réputation de groupe déchaîné, tant dans les clubs miteux que dans les grands festivals, en passant par tous les établissements réputés et douteux. Conscients de la futilité de s’amuser trop, leurs chansons incroyablement entraînantes examinent les agitations de la vie nocturne à travers un prisme déformé.

Les 3 influences : Getdown Services, Fcukers, The Dare

https://open.spotify.com/artist/1vY8fuL3kdwvvfdoMHwvsX…

https://www.youtube.com/@parkerfans7662

ST NIKLAS (20h30)

(Indie pop – Norvège)

Avec des synthés chaleureux, une romance urbaine et un univers sonore qui évoque autant un film de John Hughes des années 80 qu’il embrasse la mélancolie de la pop indie, ST. NIKLAS a créé son propre univers nostalgique. La rédaction d’Urørt sur P3 décrit sa musique comme « la bande originale de Drive, si le film avait été plus joyeux ».

Après plusieurs années de sorties d’EP solides et des millions d’écoutes, il est prêt pour un nouveau chapitre : le 23 mai sortira son premier album habits of a complex mind – un disque cinématographique, façon coming-of-age, parfait pour les trajets nocturnes et les grandes émotions.

https://open.spotify.com/…/artist/7mxHelaegCfkVGFRBKzIQb

https://www.youtube.com/watch?v=ffs-QTpahGw

Vendredi 5 Décembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Beach Fossils, Beebadoobee & Video Age

Le vendredi 05 décembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

