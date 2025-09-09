Unfuckables Théâtre 100 Noms Nantes

Unfuckables Théâtre 100 Noms Nantes mardi 27 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-27 20:15 – 22:30

Gratuit : non 12 € à 24 € 12 € à 24 € Réservations :theatre100noms.comà la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

Un spectacle féministe où c’est celui qui dit qui est ! Sur le plateau, elles sont quatre.Quatre à essayer d’écrire une lettre au patriarcat. Parce qu’elles ont des choses à lui dire. Pas facile de trouver les mots alors elles débattent, se débattent, se posent des questions. « Qu’est-ce qu’on mange ce midi ? » »Elles au passé, présent et futur. Elles, entre réalité et fiction. Elles petites filles, grandes filles, à partir de quand on n’est plus une enfant ? Elles parlent de celles qui montent prendre un dernier verre, de celles qui ont des beaux yeux, de celles qui ont grossi, de celles qu’on arrête dans la rue. Celles qui se taisent et celles qui crient. « Unfuckables » c’est noues. Quatre femmes sur un plateau de théâtre, en vrai, parfois imaginées, fantasmées, mais aussi quelquefois pas noues du tout. »Unfuckables » est l’occasion d’un hymne sororal qui doit sortir de nos ventres. Nous parlerons d’où et de qui nous sommes.Nous prendrons plaisir à tirailler l’absurdité d’un système rempli d’injonctions et de restrictions de liberté pour se réapproprier nos vies, nos envies. Sans Brad Pitt, sans Michel Sardou, sans les Beatles, sans papa, papi, tonton, oncle ni cousin… et tout se passera très bien. De et avec Aurélie Bapst, Anaïs Harté, Laureline Lejeune, Wendy VitseMise en scène : Adeline Arias Durée : 1h15 Tout public à partir de 14 ans

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/