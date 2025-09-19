UNINVITED : Le Musical Centre Paris Anim’ Angel Parra PARIS

UNINVITED : Le Musical Centre Paris Anim’ Angel Parra PARIS vendredi 19 septembre 2025.

Nous vous invitons à (re)découvrir UNINVITED : Le Musical, une création originale réalisée par les élèves de l’atelier comédie musicale lors de la saison passée.

L’objectif de cette projection est double :

Se retrouver et partager un moment convivial autour de cette belle restitution

Et donner envie à de nouveaux participants de rejoindre l’aventure pour la prochaine saison !

Que vous soyez un proche, un curieux, un amateur de comédie musicale ou tout simplement intéressé par le cours, cet événement est fait pour vous !

Ouvert à tous – enfants, ados, adultes – sans engagement : venez découvrir l’univers de l’atelier, échanger avec les participant·e·s et poser vos questions. Une belle occasion de faire connaissance avec le projet dans une ambiance chaleureuse.

Le spectacle de la comédie musicale du CPA Angel Parra revient… sur grand écran !

Le vendredi 19 septembre 2025

de 19h30 à 21h30

gratuit Tout public. Jusqu’à 99 ans.

Centre Paris Anim’ Angel Parra 181-183 rue Vercingétorix 75014 PARIS

https://tr.ee/zaK2ji_FFl +33156535353 contact.angelparra@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/cpaangelparra https://www.facebook.com/cpaangelparra