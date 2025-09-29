Unipop au cinéma Louis Malle: « L’inconnu de la Grande Archet » Prayssac

Unipop au cinéma Louis Malle: « L'inconnu de la Grande Archet » Prayssac lundi 29 septembre 2025.

Unipop au cinéma Louis Malle: « L’inconnu de la Grande Archet »

Place Dutours Prayssac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-29 18:30:00

fin : 2025-09-29

Date(s) :

2025-09-29

Qu’est-ce que c’est?

Unipop est un programme annuel de thématiques d’Histoire ou d’Art, Littérature et Cinéma transmis en direct dans notre cinéma et accompagnés par la projection d’un film.

Comment ça marche ?

Les conférences sont projetées au cinéma à 18h30 soit un lundi, soit un jeudi. Il y en aura 10 à 15 durant l’année. Nous allons éditer un catalogue de l’ensemble des conférences qui seront diffusées ici. La séance du film qui accompagne la conférence sera à 20h30.

Entre les deux, nous proposerons un plat à déguster sur place: quiche ou tarte aux légumes bio, crudités, charcuterie et un dessert, accompagné d’une boisson pour un coût raisonnable de 7,50€ (réservation obligatoire)

Trois possibilités:

Soit prendre la carte annuelle pour toutes les conférences pour un coût de 15€

Soit assister à une conférence unique pour un coût de 5€

Soit assister simplement à la projection du film.

Dans tous les cas, la séance du film reste soumise au tarif en vigueur. .

Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie

English :

What is Unipop?

Unipop is an annual program of themes in History or Art, Literature and Cinema, transmitted live in our cinema and accompanied by the screening of a film.

How does it work?

Lectures are screened in the cinema at 6.30pm on either a Monday or Thursday

German :

Was ist das?

Unipop ist ein jährliches Programm mit Themen aus Geschichte, Kunst, Literatur und Film, die live in unserem Kino übertragen und von einer Filmvorführung begleitet werden.

Wie funktioniert das Ganze?

Die Vorträge werden entweder an einem Montag oder an einem Donnerstag um 18:30 Uhr im Kino gezeigt

Italiano :

Che cos’è Unipop?

Unipop è un programma annuale di temi di Storia o Arte, Letteratura e Cinema trasmessi dal vivo nella nostra sala e accompagnati dalla proiezione di un film.

Come funziona?

Le conferenze vengono proiettate nel cinema alle 18.30 il lunedì o il giovedì

Espanol :

¿Qué es Unipop?

Unipop es un programa anual de temas de Historia o Arte, Literatura y Cine transmitidos en directo en nuestro cine y acompañados de la proyección de una película.

¿Cómo funciona?

Las conferencias se proyectan en la sala de cine a las 18.30 horas, un lunes o un jueves

