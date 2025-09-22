UNIPOP de ville en ville Les aigles de la république Monsempron-Libos

UNIPOP de ville en ville Les aigles de la république Monsempron-Libos lundi 22 septembre 2025.

UNIPOP de ville en ville Les aigles de la république

Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-22 20:00:00

Conférence à 18h30 (durée 1h) suivie du film Les aigles de la république en avant-première puis d’une rencontre avec le réalisateur. 20h projection du film Les Aigles de la République En avant-première (sortie 12 novembre 2025).

Agrégée et docteure en histoire, Anne-Claire Bonneville est Professeure à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO). Tarik Saleh, cinéaste suédois, persona non grata dans son Égypte d’origine, a, comme pour l’excellent Conspiration du Caire, tourné son film en Turquie.

Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

English : UNIPOP de ville en ville Les aigles de la république

Conference at 6:30 p.m. (duration: 1 hour) followed by a preview of the film Eagles of the Republic and a meeting with the director. 8 p.m. screening of the film Eagles of the Republic Preview (release date November 12, 2025).

German : UNIPOP de ville en ville Les aigles de la république

Vortrag um 18:30 Uhr (Dauer: 1 Stunde), gefolgt von der Vorpremiere des Films Les aigles de la république und einem Treffen mit dem Regisseur. 20 Uhr Vorführung des Films Les aigles de la République ? Als Vorpremiere (Kinostart: 12. November 2025).

Italiano :

Conferenza alle 18.30 (durata: 1 ora) seguita da un’anteprima del film Les aigles de la république e da un incontro con il regista. alle 20.00 proiezione del film Les Aigles de la République? Anteprima (uscita 12 novembre 2025).

Espanol : UNIPOP de ville en ville Les aigles de la république

Conferencia a las 18.30 h (duración: 1 hora) seguida de un preestreno de la película Les aigles de la république y de un encuentro con el director. 20.00 h Proyección de la película Les aigles de la république ? Preestreno (estrenada el 12 de noviembre de 2025).

